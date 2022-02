USA til FN: Rusland har dødsliste med ukrainske navne

Ifølge amerikanske oplysninger er Rusland klar til at dræbe både udvalgte ukrainere og civile demonstranter.

USA har i et brev advaret FN om, at Rusland har lister over ukrainere, der skal dræbes eller fængsles i forbindelse med en eventuel invasion.

Det skriver flere nyhedsbureauer, der har set brevet fra USA til FN.

Brevet er sendt, på et tidspunkt hvor USA frygter, at en russisk invasion af nabolandet Ukraine kan være på trapperne.

USA har "troværdig information, der antyder, at russiske styrker laver lister over identificerede ukrainere, der skal dræbes eller sendes i fængselslejre i forbindelse med en militær overtagelse". Sådan lyder det i brevet.

Her advares der også om potentielle alvorlige konsekvenser for civile.

- Vi har troværdig information, der antyder, at russiske styrker vil tage dødbringende midler i brug for at opløse fredelige protester og andre fredelige demonstrationer fra civilbefolkningen, lyder det i brevet.

Brevet er sendt til FN's menneskerettighedschef, Michelle Bachelet. Det er underskrevet af Bathsheba Nell Crocke, der er amerikansk FN-ambassadør.

Her lyder det også, at USA er "dybt bekymret" over en potentiel "menneskerettighedskatastrofe" i Ukraine.

Natten til mandag kom det frem, at USA's præsident, Joe Biden, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, har indgået en principiel aftale om at mødes.

Det er dog endnu ikke oplyst, hvornår mødet skal finde sted.

Ifølge USA og vestlige allierede har Rusland opmarcheret over 150.000 soldater ved grænsen til Ukraine. Det er denne militære optrapning, der har givet frygt for en forestående russisk invasion.

Russerne har afvist, at de har planer om at invadere Ukraine.

De har dog samtidig stillet en række krav til Vesten. Det inkluderer, at de ønsker en garanti for, at Ukraine aldrig bliver optaget i den transatlantiske forsvarsalliance Nato. Det har Nato hidtil nægtet at garantere.

/ritzau/AFP