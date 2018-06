USA tiltaler russere og syrere for hvidvaskning af millioner

Otte personer er tiltalt for at have hvidvasket millioner af dollar gennem et sanktioneret russisk rederi.

USA har tiltalt fem russere og tre syrere for hvidvaskning af millioner af dollar på vegne af en sanktioneret russisk virksomhed.

Det oplyser det amerikanske justitsministerium tirsdag.

Et nævningeting i USA har således besluttet, at der er grundlag for at rejse tiltale mod de otte personer for at krænke amerikanske økonomiske sanktioner ved at sende jetbrændstof til Syrien.

De føderale anklager omfatter transaktioner, der er gennemført af det russiske rederi Joint-Stock Company SVH-Freight med base i Moskva.

De fem russiske statsborgere, der er tiltalt i sagen, er alle ansatte ved rederiet. Imens arbejder de tre syrere for Joint-Stock Company SVH-Freight i Syrien.

Alle otte risikerer flere års fængsel og store bøder, hvis de bliver fundet skyldige.

Det er endnu uvist, hvornår retssagen begynder.

Formålet med amerikanske sanktioner mod Syrien er at modvirke syrisk støtte til terror samt landets forsøg på at opnå masseødelæggelsesvåben, oplyser det amerikanske justitsministerium.

/ritzau/dpa