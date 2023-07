USA tømmer sit sidste lager af kemiske våben

Gennem mere end 30 år har USA arbejdet målrettet på at destruere landets beholdning af kemiske våben.

2023 blev året, hvor det lykkedes.

Det annoncerer USA's præsident, Joe Biden, i en udtalelse, som Det Hvide Hus har udsendt fredag eftermiddag lokal tid, skriver nyhedsbureauet AFP.

- I dag er jeg stolt af at kunne meddele, at USA på sikker vis har destrueret de sidste våben i den beholdning. Det bringer os et skridt tættere på en verden uden rædslen fra de kemiske våben, siger Biden.

USA har i flere årtier haft beholdninger af artilleri og raketter, som indeholdt sennepsgasser og nervegasserne VX og sarin samt blistergasser, der kan give alvorlige skader på huden, lungerne og øjnene.

Den type våben blev vidt og bredt fordømt allerede efter Første Verdenskrig, hvor de forårsagede frygtelige skader på slagmarken.

Efter udmeldingen fra den amerikanske præsident konstaterer Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW), at alle verdens kendte lagre af kemiske våben er blevet destrueret.

- Afslutningen af destrueringen af alle deklarerede lagre med kemiske våben er en vigtig milepæl, siger chefen for OPCW, Fernando Arias.

I 1993 underskrev USA sammen med en række andre lande en konvention, som krævede, at landene skulle fjerne alle deres kemiske våben inden 30. september 2023. Konventionen trådte i kraft i 1997.

Tilbage i maj kunne OPCW oplyse, at de øvrige underskrivere allerede havde destrueret deres kemiske våben.

Ifølge den amerikanske organisation US Arms Control Association var USA i besiddelse af næsten 28.600 ton kemiske våben i 1990 - altså inden konventionen vedrørende kemiske våben blev underskrevet.

Det var verdens næststørste beholdning af kemiske våben efter Rusland.

Rusland afsluttede destrueringen af sine kemiske våben i 2017.

Mens alle kendte lagre af kemiske våben er fjernet, menes flere lande stadig at have hemmelige beholdninger af den udskældte våbentype.

