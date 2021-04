USA trækker diplomater ud af uroligt Kabul

Stigende vold og trusselsmeldinger får USA til at bede et antal ansatte på ambassaden i Kabul om at rejse.

USA trækker en del af sine ansatte på ambassaden i den afghanske hovedstad, Kabul, ud af byen.

Det sker på grund af den forværrede sikkerhedssituation i Kabul.

Alle ansatte, der kan udføre deres arbejde fra andre steder end ambassaden i Kabul, er omfattet af ordren om at forlade stedet.

Det meddeler USA's udenrigsministerium i en opdateret rejsevejledning for Afghanistan.

- I lyset af stigende vold og trusselsmeldinger i Kabul har ministeriet godkendt en ordre om afrejse, der omfatter et relativt lille antal ansatte på USA's ambassade i Kabul og har omgående effekt, oplyser en talskvinde for ministeriet.

Hun afviser at svare på, hvor mange ansatte der nu forlader ambassaden.

Men hun tilføjer, at der ikke ventes at opstå forstyrrelser i ambassadens arbejde.

Det er ikke umiddelbart oplyst, om der er tale om konkrete trusler mod USA's ambassade i Kabul.

Præsident Joe Biden meddelte tidligere på måneden, at han vil begynde at trække amerikanske soldater ud af Afghanistan fra på lørdag 1. maj.

USA har omkring 2500 soldater tilbage i landet. Bidens plan er, at de alle skal være ude senest 11. september, 20-årsdagen for det angreb mod USA, der førte til krigen i Afghanistan.

/ritzau/Reuters