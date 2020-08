USA trodser Kina og hylder Taiwan under historisk ministerbesøg

USA's sundhedsminister, Alex Azar, roser Taiwans håndtering af coronakrise under besøg, der provokerer Kina.

USA's sundhedsminister, Alex Azar, roser Taiwans håndtering af coronakrisen under et historisk besøg mandag, som fordømmes af Kina.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Det er første gang, at en amerikansk minister er på officielt besøg i Taiwan siden 1979. Her blev de diplomatiske forbindelser officielt afbrudt mellem USA og Taiwan.

Alex Azar benyttede mandag lejligheden til blandt andet at hylde sundhedsmyndighederne i Taiwan.

- Taiwans håndtering af covid-19 har været blandt de mest succesfulde i verden. Det skyldes blandt andet Taiwans åbne og demokratiske normer, siger Alex Azar ifølge nyhedsbureauet dpa.

Taiwan har knap 24 millioner indbyggere. Foreløbig er der blot registreret 480 tilfælde af coronasmitte, og der er kun registreret syv dødsfald blandt coronapatienter.

Alex Azars besøg i Taiwan har affødt stærke reaktioner fra Kina, der gør krav på territoriet.

Spændingerne mellem USA og Kina er blevet forstærket de seneste måneder og år.

De to stormagter ligger i åben handelsstrid, og den globale coronapandemi synes at have forværret forholdet mellem landene.

Kina har tidligere kaldt det amerikanske ministerbesøg i Taiwan for en trussel mod "fred og stabilitet".

/ritzau/