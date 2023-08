USA tror formodet Prigozjin-fly blev ramt af missil

USA mener, at et jord-til-luft missil, som blev affyret inden for Ruslands grænser, formentligt skød det fly ned, hvor Jevgenij Prigozjin antageligt var om bord. Det siger to amerikanske embedsmænd til Reuters torsdag.

Embedsmændene, som ønsker at være anonyme, understreger, at det er vurderinger, som er foreløbige og forbeholdne.

De russiske luftfartsmyndigheder har sagt, at Prigozhin, hans højre hånd Dmitrij Utkin og otte andre var om bord på et privat fly, som styrtede ned. Der var ingen overlevende.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde torsdag, at hans land ikke havde noget at gøre med Jevgenij Prigozjins formodede død.

- Vi havde intet med det at gøre. Alle kan indse, hvem som har med det at gøre, siger Zelenskyj til journalister.

Prigozjin, som har været leder for russiske lejesoldater i Wagnergruppen, stod på flyets passagerliste. Hans død er ikke bekræftet af russiske myndigheder.

Prigozjin og Wagnergruppen gjorde i juni oprør mod Ruslands militære ledelse for deres måde at føre krig på i Ukraine. De truede med at marchere mod Moskva for at få deres krav opfyldt. Men Prigozjin afbrød sit forehavende og blev tvunget til at slå sig ned i Belarus.

Lokale indbyggere ved det sted, hvor flyet styrtede ned, siger ifølge AFP, at de hørte brag og så flyet ryge mod jorden.

- Det lyste pludselig op og begyndte at brænde, siger en ældre kvinde, som ønsker at være anonym.

En lokal videooptagelse, som AFP har verificeret, viser øjensynligt, at flyet var i brand, da det styrtede ned.

En lokal kvinde bliver hørt sige, at der lød to brag fra flyet, før det eksploderede og styrtede ned.

Den Wagner-tilknyttede Telegram-kanal Grey Zone har publiceret videoer, som viser, at flyet falder ned fra en blå himmel uden den ene vinge.

Putin forholder sig tavs om det nedstyrtede fly.

