USA truer med at trække sig fra genopbygningen af Syrien

Iran skal trække sig, hvis USA skal bidrage til genopbygningen af krigshærgede Syrien, siger Mike Pompeo.

USA vil ikke bidrage til genopbygningen af Syrien, så længe der er iranske tropper i landet.

Det siger den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, onsdag.

- Ansvaret for at udvise Iran fra landet ligger hos den syriske regering, som bærer ansvaret for Irans tilstedeværelse, siger Pompeo.

- Hvis ikke Syrien garanterer, at de iranskstøttede styrker trækker sig, vil Syrien ikke modtage en eneste dollar fra USA til genopbygning.

Udtalelserne falder under en tale på det jødiske institut for national sikkerhed i USA for pro-israelske grupper.

USA har en styrke på omkring 2000 mand i Syrien, som hovedsageligt træner og rådgiver oprørsgrupper til at bekæmpe den islamiske gruppe Islamisk Stat (IS).

Ifølge Pompeo "bliver det ved med at være en topprioritet" at bekæmpe IS i Syrien. Men en anden topprioritet er at få de iranske styrker ud af landet, lyder det fra udenrigsministeren i talen.

Det iranske præstestyre har side om side med Rusland været blandt den syriske præsident Bashar al-Assads største støtter i den blodige krig.

Men Pompeo stiller ikke lignende krav til, at Rusland skal trække sig fra Syrien.

/ritzau/AFP