USA truer Nord Stream 2-selskaber med nye sanktioner

Alle selskaber involveret i gasledning fra Rusland til Europa, bør trække sig, siger USA's udenrigsminister.

Den amerikanske regering truer med at indføre nye sanktioner over for selskaber, der deltager i Nord Stream 2-projektet, der skal forsyne europæiske lande med naturgas fra Rusland.

- Alle, som er involveret i opførelsen, må øjeblikkeligt trække sig eller risikere at blive ramt af sanktioner, siger USA's udenrigsminister, Antony Blinken, torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

USA's kongres har tidligere vedtaget sanktioner over for firmaer, der deltager i arbejdet med at fuldføre projektet, der har det russiske gasselskab Gazprom som den dominerede ejer.

Antony Blinken understreger, at USA's præsident, Joe Biden, agter at følge op på disse sanktioner.

USA's aversion mod Nord Stream 2 skyldes bekymring for, at gasledningen kan bruges af Rusland som pression over for Tyskland og Europa.

Rusland beskylder omvendt USA for at bruge sanktioner som et middel til selv at kunne eksportere mere naturgas til Europa.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, har flere gange afvist truslerne fra USA, og slået fast, at projektet skal færdiggøres.

Det er Antony Blinken ikke enig i.

- Nord Stream 2 er en dårlig aftale - for Tyskland, for Ukraine og for vores central- og østeuropæiske allierede og partnere, siger udenrigsministeren ifølge Reuters.

Han betegner gasledningen, der koster næsten 70 milliarder kroner, som et "geopolitisk russisk projekt, der har til hensigt at splitte Europa og svække forsyningssikkerheden i Europa".

Over 90 procent af gasledningen, der løber under Østersøen, er færdiggjort.

USA's sanktioner fik i 2019 arbejdet til at gå i stå i dansk farvand. Men det blev genoptaget i februar og vil blive afsluttet i april, har Gazprom tidligere meddelt ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

/ritzau/