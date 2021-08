USA udfører droneangreb mod Islamisk Stat i Afghanistan

Amerikansk militær har udført et droneangreb mod Islamisk Stat (IS) i det østlige Afghanistan.

Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, ifølge nyhedsbureauet Reuters natten til lørdag dansk tid.

Ifølge Pentagon var angrebet rettet mod en "planlægger" tilhørende gruppen Islamisk Stat Khorasan.

- De indledende meldinger går på, at vi dræbte målet. Vi har ikke hørt om civile tab, oplyser kaptajn Bill Urban fra det amerikanske militær i en erklæring.

Droneangrebet fandt sted i Nangarhar-provinsen i den østlige del af landet mod grænsen til Pakistan.

Kort tid efter meldingen om droneangrebet skriver nyhedsbureauet AFP, at USA opfordrer borgere til at forlade gatesne i lufthavnen i Kabul "øjeblikkeligt". Der er ikke flere oplysninger om årsagen hertil for nuværende.

Allerede torsdag aften dansk tid fortalte USA's præsident, Joe Biden, at han overvejede at beordre luftangreb mod Islamisk Stat efter et selvmordsangreb nær lufthavnen i Afghanistans hovedstad, Kabul, tidligere torsdag.

Mindst 13 amerikanske soldater og 72 afghanere blev dræbt i angrebet, som den militante gruppe Islamisk Stat Khorasan efterfølgende tog skylden for.

/ritzau/