USA udleverer 95-årig nazivagt til Tyskland

En tysker bosat i USA gennem årtier skal afhøres i Tyskland om sin fortid som vagt i en koncentrationslejr.

En 95-årig mand, der som helt ung var vagt i en af nazisternes koncentrationslejre under Anden Verdenskrig, er lørdag blevet udleveret til Tyskland fra USA.

Manden efterforskes i Tyskland for medvirken til drab.

Han ankom til lufthavnen i Frankfurt om bord på et ambulancefly. Her blev han overgivet til politiet i delstaten Hessen.

I første omgang skal den 95-årige mand afhøres af anklagere i byen Celle. Det er endnu uklart, om der kommer en retssag mod ham.

Amerikanske myndigheder har oplyst, at manden over for dem har tilstået, at han bevogtede fanger i en lejr ved Neuengamme i det nordlige Tyskland under krigen.

Den 95-årige mand har boet i delstaten Tennessee i USA siden 1959.

I november sidste år beordrede en amerikansk appeldomstol manden udleveret til Tyskland. Dermed stadfæstedes en anden domstols afgørelse fra februar 2020.

Han har været en "aktiv deltager i et af de mørkeste kapitler i menneskehedens historie", sagde en repræsentant for amerikanske immigrationsmyndigheder på det tidspunkt.

USA tilbyder ikke beskyttelse til "krigsforbrydere", tilføjede repræsentanten.

I sin afgørelse for et år siden skrev den amerikanske domstol, at danskere, jøder, polakker, hollændere, franskmænd, russere og politiske fanger blev tilbageholdt i lejren ved Neuengamme.

I vinteren 1945 var de interneret under "forfærdelige" forhold. De var tvunget til at arbejde "til de faldt om eller døde".

Omkring 70 fanger døde under "umenneskelige forhold" i lejren, lød det fra den amerikanske domstol.

Anklagemyndigheden i Celle overtog sagen i september sidste år. I december meddelte den, at det kunne blive svært at løfte bevisbyrden i sagen, selv om den 95-årige havde tilstået.

Efterforskningen "har ikke knyttet manden til et konkret tilfælde af drab", hedder det. Men det kan ændre sig, hvis den han er villig til at afgive forklaring.

