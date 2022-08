USA udnævner arktisk ambassadør for at styrke diplomatiet

USA vil oprette en stilling som ambassadør for Arktis. Posten skal styrke diplomatiet, idet Rusland og Kina øger deres tilstedeværelse i havene, som åbnes mere op som følge af den globale opvarmning.

Udenrigsminister Antony Blinken vil derfor snart udnævne en ambassadør, som vil gå i dialog med andre arktiske nationer, oprindelige befolkningsgrupper og andre interessenter.

Det oplyser talsmand for udenrigsministeriet Vedant Patel.

- En arktisk region, der er fredelig, stabil, fremgangsrig og i stand til at samarbejde, er af afgørende strategisk betydning for USA og en prioritet for minister Blinken, siger Patel fredag.

Artiklen fortsætter under annoncen

En af den nye ambassadørs opgaver bliver at tage kontakt til de andre lande i Arktisk Råb, oplyser udenrigsministeriet.

Rådet består foruden USA af Canada, Rusland, Danmark, Finland, Sverige, Norge og Island.

Opvarmningen i Arktis er gået hurtigere end noget andet sted på planeten. Det åbner muligheden for, at vandveje, der engang var uigennemtrængelige, vil åbne for både kommercielle og militære fartøjer.

Samtidig har Rusland optrappet sin tilstedeværelse nær Nordpolen både med ubåde og krigsfly, mens Kina har bygget arktiske forskningsstationer, der bredt set opfattes som et forstadie til en større tilstedeværelse.

På et møde i Arktisk Råd i Island sidste år sagde Antony Blinken, at lande i den arktiske region har et ansvar for at sikre et "fredeligt samarbejde".

Nyheden om den nye amerikanske ambassadørstilling i Arktis kommer efter flere dages forhandlinger i Grønland om arktiske anliggender.

Samarbejdet i Arktisk Råd har været på pause siden marts som følge af Ruslands invasion af Ukraine, da netop Rusland for tiden har formandskabet i rådet.

- Putins uprovokerede angrebskrig mod Ukraine får også konsekvenser for samarbejdet i Arktisk Råd, hvor Rusland lige nu har formandskabet, udtalte udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i begyndelsen af marts.

Pausen er aftalt af Danmark og de seks andre medlemsstater i Arktisk Råd ud over Rusland.

Den nye amerikanske ambassadør i Arktis vil erstatte stillingen som arktisk koordinator, som indtil nu har været besat af den amerikanske diplomat Jim DeHart.

Det er endnu uvist, hvem der får stillingen.

/ritzau/AFP