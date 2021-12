USA udnævner erfaren diplomat som ny ambassadør i Kina

Et flertal i USA's senat har torsdag stemt for, at den diplomatiske veteran Nicholas Burns skal være landets nye ambassadør i Kina.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Burns blev nomineret til posten af præsident Joe Biden i august. Han kan nu se frem til at skulle udfylde et job, der har været ledigt i over et år på trods af de seneste års tumultariske forhold mellem de to stormagter.

Udnævnelsen af Burns blev godkendt med 75 stemmer for og 18 imod.

Den 65-årige amerikaner har tidligere i sin karriere arbejdet som USA's ambassadør i Grækenland og Nato.

Burns har også tidligere været ansat som den tredjehøjest rangerede embedsmand i udenrigsministeriet.

Jobbet som USA's ambassadør i Kina er de seneste år blevet udfyldt af tidligere politikere. Derfor er udnævnelsen af karrierediplomaten Burns et skridt i en ny retning, skriver Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet AFP kaldte Nicholas Burns under en senatshøring i oktober Kina for en "aggressor" i den asiatiske region.

Her lovede han samtidig, at han ville "konkurrere energisk" med kineserne, men samtidig søge samarbejde på områder som klimaforandringer, hvis han blev udnævnt til posten som ambassadør.

Nicholas Burns var under Donald Trumps tid i Det Hvide Hus en udtalt kritiker af den tidligere præsident. Han beskyldte blandt andet Trump for ikke at leve op til amerikanske værdier som at støtte sine allierede og opfordre til demokrati i verden.

USA's tidligere ambassadør i Kina Terry Branstad trak sig fra posten i oktober 2020. Han var blevet udnævnt til jobbet af Donald Trump og sagde op for at hjælpe præsidenten med at blive genvalgt.

Det er ifølge Reuters uklart, hvornår Nicholas Burns drager mod Kina for at indtage sit nye job, og om det når at blive inden vinter-OL i Beijing i februar.

USA har på forhånd annonceret, at landet vil boykotte legene diplomatisk.

/ritzau/