USA udpeger monument ved Grand Canyon og forbyder uranudvinding

Et område på godt 4000 kvadratkilometer nær den amerikanske kæmpekløft Grand Canyon bliver udnævnt som et nationalt monument, hvor udvinding af uran bliver forbudt.

Det oplyser præsident Joe Bidens klimarådgiver Ali Zaidi ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ledende skikkelser for lokale grupper af indfødte folk har ifølge avisen The Washington Post i årevis kæmpet for at området skal beskyttes mod mineselskaber, der ønsker at udvinde uran i området.

I sidste uge foreslog de officielt et område på omkring 4500 kvadratkilometer, som de mente, skulle fredes for uranudvinding.

Joe Biden skal i denne uge på rundtur i delstaten Arizona, hvor Grand Canyon ligger.

Det Hvide Hus har tidligere oplyst, at klimaforandringer og miljøbeskyttelse bliver blandt de centrale emner på præsidentens besøg i delstaten.

/ritzau/