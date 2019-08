USA udsteder arrestordre på iransk tankskib i Gibraltar

USA vil beslaglægge iransk olietanker og mere end to millioner tønder olie, viser en amerikansk arrestordre.

En amerikansk domstol har fredag udstedt en arrestordre på det iranske tankskib, som siden begyndelsen af juli har været opbragt i Gibraltar.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters natten til lørdag dansk tid på baggrund af retsdokumenter.

Gibraltar har ellers torsdag ophævet en ordre om tilbageholdelse af den iranske olietanker "Grace 1".

Det skete på trods af, at det amerikanske justitsministerium i sidste øjeblik forsøgte at blokere for frigivelsen. USA sætter skibet i forbindelse med Irans Revolutionsgarde, som USA har listet som en terrororganisation.

Derfor vil USA have tanskibet, som fredag stadig ligger for anker ved Gibraltar, beslaglagt. Ifølge arrestordren vil USA også have beslaglagt lasten på mere end to millioner tønder råolie.

Gibraltar har endnu ikke modtaget en officiel henvendelse fra USA, meddeler højesteretten i det britiske oversøiske territorium på sydkysten af den Iberiske Halvø.

Gibraltar opbragte "Grace 1" 4. juli grundet mistanke om, at skibet skulle levere olie til Syrien i strid med EU's sanktioner mod landet.

At opbringe et skib vil sige at tilbageholde det - enten i forbindelse med krig eller for at undersøge det og eventuelt for at beslaglægge lasten.

Det var fredag ikke klart, hvornår "Grace 1" planlægger at sejle videre fra Gibraltar.

Den indiske kaptajn på olietankeren meddelte tidligere fredag, at han har bedt sine iranske arbejdsgivere om at udskifte ham. Det meddelte kaptajnens advokat ifølge nyhedsbureauet AP.

- Han ønsker ikke længere kommandoen over skibet, han vil hjem. Han er ikke glad for at skulle tilbage og klinke skårene, sagde advokaten.

- Men han er en professionel kaptajn, og han er nødt til at blive, indtil en ny besætning tager over.

Skibet har desuden brug for en række reparationer, før det kan sejle videre fra Gibraltar, lyder det videre fra advokaten.

Spændingerne mellem USA og Iran har taget til, siden den amerikanske præsident, Donald Trump, sidste år trak USA ud af atomaftalen med Iran.

USA besluttede i den forbindelse at genindføre en række sanktioner mod Iran, som i høj grad har påvirket landets olieeksport.

/ritzau/