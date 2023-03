Under voldsom uro i Israels gader udtrykker USA dyb bekymring

Den amerikanske regering er "dybt bekymret" over udviklingen i Israel og kalder på, at der øjeblikkeligt bliver indgået kompromiser, der kan løse situationen.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Natten til mandag dansk tid koger gaderne i flere israelske byer på grund af protester over premierminister Benjamin Netanyahus planlagte reform af retsvæsnet i landet.

Ifølge politiet er der demonstrationer 150 forskellige steder i Israel, hvor blandt andet flere veje er blokeret. I Jerusalem er hundredvis af demonstranter samlet foran Netanyahus hjem.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Demokratiske værdier har altid været - og må blive ved med at være - et særkende i forholdet mellem USA og Israel, lyder det fra Adrienne Watson, der er talsperson for USA's nationale sikkerhedsråd.

Hun tilføjer, at USA er "dybt bekymret" over udviklingen i Israel.

- Demokratiske samfund er styrket af magtens tredeling, og fundamentale ændringer af et demokratisk system bør forfølges med det bredest mulige fundament af folkelig opbakning, uddyber talspersonen.

Demonstrationerne finder sted som protest mod Netanyahus beslutning om at fyre Israels forsvarsminister, Yoav Gallant.

Baggrunden for Gallants fyring søndag er, at han ikke vil støtte Netanyahus domstolsreform.

Artiklen fortsætter under annoncen

Demonstranterne hævder, at den vil omdanne Israel til et diktatur.

Ifølge den israelske avis Haaretz skal premierministeren fra Likud-partiet og hans koalition mødes mandag for at drøfte situationen.

Benjamin Netanyahu leder ifølge iagttagere den mest højreradikale regering i Israels historie.

/ritzau/