USA udviser 12 russere fra FN-ambassade for spionage

12 russere på FN-mission i New York udvises for spionage. Det sker midt under Ukraine-krigen.

USA's regering oplyser, at det har givet 12 medlemmer af Ruslands FN-ambassade i New York ordre til at forlade landet.

Årsagen er, at de har deltaget i aktiviteter, der ikke har noget med diplomati at gøre.

- Disse diplomater, der er blevet bedt om at forlade USA, har været engageret i aktiviteter, der ikke er overens med deres ansvar og forpligtelser som diplomater, siger USA's viceambassadør i FN, Richard Mills.

Han siger, at de udvises for at hindre dem i "at skade den nationale sikkerhed". Det bekræftes kort efter af USA's' FN-mission, at de udvises for spionage.

Mills har givet oplysningen under et møde i FN's Sikkerhedsråd.

Udvisningen sker på et tidspunkt med alvorlige spændinger mellem USA og Vesten. Det er udløst af Ruslands pludselige angrebskrig mod Ukraine.

Ruslands FN-ambassadør, Vassilij Nebenzia, siger, at hans 12 landsmænd skal være ude af USA senest 7. marts.

/ritzau/Reuters