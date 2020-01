USA udviser 21 saudiarabere efter skyderi på base

Skyderi, som blev begået af saudiarabisk kadet i december, var terrorhandling, siger USA's justitsminister.

USA's justitsminister, William Barr, siger, at USA vil udvise 21 saudiarabiske officerselever efter et skyderi på en flådebase i Florida i december.

- Skyderiet, som blev begået af en saudiarabisk kadet, var en terrorhandling, siger Barr.

Han tilføjer, at de amerikanske myndigheder ikke har identificeret medsammensvorne.

En 21-årig soldat fra det saudiarabiske luftvåben dræbte tre personer og sårede otte andre.

De 21 saudiarabere, som sendes hjem, er efter en efterforskning fundet skyldige i at have være besiddelse af jihadistisk materiale og børneporno.

- De er bortvist fra træningen i luftvåbnet på flådebasen, siger Barr.

Han siger, at Saudi-Arabien har afgjort, at det fundne materiale viser, at de 21 elever ikke er værdige til at tage uddannelserne, som de var i gang med.

Efter angrebet er kontrolprocedurer på basen blevet gennemgået. Og hundredvis af saudiarabiske militære pilotelever i USA fik i en periode forbud mod at flyve.

Talsmænd for det amerikanske luftvåben har tidligere sagt, at den 21-årige saudiarabiske soldat Mohammed Saeed Alshamrani efter alt at dømme handlede alene, da han gik til angreb på flådebasen i Pensacola i Florida. Her blev han skudt og dræbt af en politibetjent.

Angrebet rejste spørgsmål om de militære relationer mellem USA og Saudi-Arabien - blandt andet på baggrund af krigen i Yemen.

/ritzau/Reuters