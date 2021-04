USA udviser ti diplomater fra Rusland og indfører sanktioner

USA beskylder Rusland for at have blandet sig i valg og udført hackerangreb.

USA udviser ti russiske diplomater og indfører økonomiske sanktioner mod både privatpersoner og virksomheder.

Årsagen er blandt andet, at russerne har blandet sig i valg i USA og blandt landets allierede samt russiske hackerangreb. Det oplyser Det Hvide Hus i en meddelelse.

Blandt de udviste diplomater er fire ansatte hos russiske efterretningstjenester.

Ud over sanktionerne har USA pålagt landets banker ikke at handle med russiske statsobligationer.

/ritzau/