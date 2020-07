USA undersøger TikTok for risici mod den nationale sikkerhed

I løbet af kort tid vil USA handle på undersøgelser, der bliver foretaget af blandt andet videoappen TikTok.

Præsident Donald Trumps administration er i gang med at undersøge flere kinesiske apps, herunder den populære videoapp TikTok og beskedtjenesten WeChat.

Undersøgelserne skal kortlægge, om der er nogen risiko forbundet med TikTok og WeChat i forhold til den nationale sikkerhed.

Det melder embedsmænd fra Det Hvide Hus onsdag lokal tid.

- Vi vil handle på problemet i løbet af uger, ikke måneder, siger stabschef Mark Meadows.

USA har tidligere overvejet at forbyde TikTok helt. Det sagde USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, i begyndelsen af juli, efter beskyldninger om at Kina benytter data fra appen til at overvåge brugere.

Globalt er TikTok blevet downloadet mere end to milliarder gange.

På appen kan brugere optage en kort video og dele den med andre.

Langt de fleste bruger appen til at optage videoer af sig selv, hvor de mimer og danser til en sang, der kører i baggrunden.

Appen og virksomheden bag er blevet kritiseret kraftigt for at stjæle og bruge oplysninger fra de brugere, der downloader appen.

/ritzau/Reuters