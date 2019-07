USA undgår ny statsnedlukning med toårig budgetaftale

Med tværpolitisk aftale er truslen om endnu en nedlukning af dele af det amerikanske statsapparat afblæst.

Republikanerne og Demokraterne i USA's Kongres er nået til enighed om et toårigt budget og gældsloft.

Det meddeler præsident Donald Trump natten til tirsdag dansk tid.

Dermed ser det ud til, at truslen om endnu en nedlukning af dele af det amerikanske statsapparat er afblæst.

I slutningen af 2018 blev USA ramt af en budgetstrid, der varede i flere uger og førte til, at op mod 800.000 statsansatte måtte undvære løn, og flere offentlige services blev stoppet.

Striden blev foranlediget af, at præsident Trump krævede finansiering af en grænsemur mod Mexico. Men det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus afviste at stemme for sådan en aftale.

I et tweet kalder Trump den nye aftale for "et ægte kompromis" og en sejr for landets militær og dets mange veteraner.

Det nye budget kommer i kølvandet på nye tal fra det amerikanske finansministerium, der anslår USA's samlede gæld til at have vokset til over en billion dollar.

/ritzau/AP