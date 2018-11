USA varsler endnu skrappere sanktioner mod Iran

USA vil holde presset på Iran. Vi er ikke tilfredse med det niveau, der var i kraft i 2015, siger Bolton.

USA vil pålægge Iran flere sanktioner end den pakke, der er trådt i kraft mandag.

Den nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, siger i et interview med Fox Business Network, at "vi får sanktioner, der går længere end dette".

- Vi vil ikke stille os tilfredse med det niveau af sanktioner, der var i kraft under (tidligere præsident Barack) Obama i 2015, siger han.

- Flere er på vej.

Blandt de sanktioner, der trådte i kraft mandag, er en olieembargo, der har til formål at stoppe al olieeksport fra landet.

Men udenrigsminister Mike Pompeo siger, at i alt otte lande er midlertidigt undtaget fra de sanktioner, der omfatter køb af iransk olie.

Det skyldes, at der er særlige omstændigheder, eller at et komplet stop vil give problemer på energimarkederne.

De otte lande, der er undtaget, er Kina, Japan, Indien, Italien, Grækenland, Sydkorea, Taiwan og Tyrkiet.

Men USA vil opretholde presset på Iran, understreger Pompeo.

- Vort mål er at afskære det iranske regime fra de midler, det bruger til at finansiere voldelig aktivitet i hele Mellemøsten og verden over, siger Pompeo ifølge nyhedsbureauet AFP på en pressekonference mandag.

Sanktionerne rammer fra skibsfart, finansielle virksomheder og energiselskaber i Iran.

Blandt andet er flere iranske banker nu udelukket fra det internationale betalingssystem Swift.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse mandag.

- I overensstemmelse med vores opgave med at støtte integriteten i det globale finansielle system som en global og neutral tjeneste, suspenderer Swift visse iranske bankers adgang til meddelelsessystemet, hedder det.

- Dette skridt er, selv om det er beklageligt, taget af hensyn til stabiliteten og integriteten i det bredere globale finanssystem, skriver Swift.

Swift anvendes til pengeoverførsler mellem lande.

Uden denne tjeneste vil det være vanskeligere for banker i Iran at handle med kunder, der tør trodse de amerikanske sanktioner, skriver AFP.

