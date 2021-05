USA vedtager lov for at forhindre hadforbrydelser mod asiater

Hadforbrydelser, vold og drab mod amerikanere med asiatisk baggrund er steget voldsomt under coronapandemien.

USA's Kongres har tirsdag vedtaget en ny lov, der skal forhindre hadforbrydelser og vold mod amerikanere med asiatisk baggrund.

Det sker, efter at netop denne type af kriminalitet er steget kraftigt under coronapandemien, hvor også flere asiatiske-amerikanere er blevet dræbt.

Repræsentanternes Hus vedtog den såkaldte "Covid-19 Hate Crimes Act" med et solidt flertal med 364 mod 62 stemmer.

For få uger siden blev loven vedtaget nærmest enstemmigt i Senatet. Dermed mangler bare en underskrift fra præsident Joe Biden, før den nye lov bliver en realitet.

Biden har tidligere sagt, at han støtter loven, der blandt andet skal sikre hurtigere behandlingstid for coronarelaterede hadforbrydelser mod amerikanere med asiatisk baggrund.

Loven skal også være med til at øge offentlighedens bevidsthed om problemet og give statslige og lokale myndigheder vejledning i, hvordan de kan bekæmpe problemet.

Talskvinde i Det Hvide Hus Jen Psaki skriver på Twitter, at Biden ser frem til at underskrive loven senere denne uge.

Den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, siger i forbindelse med afstemningen tirsdag, at det er vigtigt, at Kongressen sender et samlet signal om at styrke USA's forsvar mod hadforbrydelser.

- Samlet vil disse skridt gøre en stor forskel i forhold til at adressere hadforbrydelser i USA. Ikke bare under pandemien, men i årene fremover, siger hun.

Fra marts 2020 til marts i år er der blevet anmeldt over 6600 tilfælde af diskrimination eller vold mod asiatiske-amerikanere.

Det inkluderer blandt andet angreb mod pensionister og hærværk mod forretninger.

Det seneste år har flere amerikanske medier også bragt videoer af, hvordan asiatiske-amerikanere under pandemien er blevet konfronteret, tæsket og i værste fald stukket ned i det offentlige rum.

I marts blev en 21-årig mand tiltalt for at have dræbt otte personer i Georgia, heriblandt seks kvinder med asiatisk baggrund.

/ritzau/AFP