USA vender officielt tilbage til hele verdens klimaaftale

Joe Biden skrev 20. januar under på USA's retur til Parisaftalen. Det er fredag formelt trådt i kraft.

USA er fredag officielt vendt tilbage som del af verdens mest omfattende klimaaftale, Parisaftalen fra 2015.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, skrev allerede 20. januar - på dagen for sin indsættelse - under på landets retur til aftalen.

Fredag er en venteperiode på 30 dage gået, og dermed er amerikanerne formelt tilbage. Det skriver britiske BBC.

Næsten 200 lande skrev under på Parisaftalen i 2015. De forpligtede sig dermed til at forsøge at forhindre ødelæggende klimaforandringer.

Målet i den internationale aftale er at begrænse den globale opvarmning til en stigning på under to grader - gerne under halvanden grad - sammenlignet med niveauet før industrialiseringen.

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump trak USA ud af aftalen, da han mente, at den ville skade USA's økonomi.

Selve udmeldingen trådte først i kraft i november sidste år, og dermed nåede USA at være ude af aftalen i godt 100 dage. USA er eneste underskriver, der har været ude af aftalen, siden den blev indgået.

/ritzau/