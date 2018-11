USA: Venezuela, Cuba og Nicaragua er tyranniets trojka

Sikkerhedsrådgiver John Bolton præsenterer nye sanktioner mod blandt andet Venezuelas eksport af guld.

USA øger presset på Venezuela og landets socialistiske præsident, Nicolas Maduro.

Netop Venezuela udgør sammen med Cuba og Nicaragua "tyranniets trojka", lyder det med en betegnelse, som USA's nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, præsenterer torsdag.

Han taler til vælgere i Florida, fem dage inden de amerikanske vælgere stemmer ved midtvejsvalget.

Netop i Florida er der hård konkurrence blandt Demokrater og Republikanere om at vinde en plads i Senatet og guvernørposten i delstaten.

Boltons udtalelser vil formentlig falde i god jord hos Floridas mange vælgere med cubansk baggrund samt andre latinoer. Mange af dem ønsker et stærkt pres fra USA's side på venstreorienterede regeringer i Latinamerika.

- Mange af jer, der er blandt publikum i dag, har personligt lidt under ubeskrivelige rædsler i hænderne på regimerne i Cuba, Venezuela og Nicaragua, siger Bolton.

Ifølge Bolton har præsident Donald Trump underskrevet et dekret, der skal bremse den venezuelanske eksport af guld. Dekretet forbyder amerikanere at handle med firmaer eller personer, der er involveret i guldsalg fra Venezuela.

- Tyranniets trojka på denne halvkugle - Cuba, Venezuela og Nicaragua - har endelig mødt sin overmand, lyder det fra Bolton.

Præsident Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver taler i Florida dagen efter, at Trump selv besøgte staten. Trump kom forbi for at bakke op om de republikanske kandidater ved midtvejsvalget.

Fredag skal den tidligere demokratiske præsident Barack Obama - som stod bag en historisk opblødning i USA's politik over for Cuba - tale til vælgere i Miami, Florida.

/ritzau/Reuters