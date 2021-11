USA venter med rejserestriktioner trods Omikrons fremmarch

Præsident Joe Biden forventer lige nu ikke, at der skal indføres rejserestriktioner i kamp mod ny variant.

Hverken USA's præsident, Joe Biden, eller landets ledende statsepidemiolog, Anthony Fauci, regner med, at en ny coronavariants indtog vil føre til nye restriktioner for rejsende.

I hvert fald ikke på dette tidspunkt, siger de til CNN.

Den ny coronavariant gør sit indtog i lande over hele verden, men i USA er der sent mandag endnu ikke bekræftet nogen tilfælde af Omikron-varianten inden for landets grænser.

Før eller siden kommer den dog til USA, medgiver præsidenten.

- Vi kommer til at bekæmpe og besejre denne nye variant, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er blandt andet variantens fremmarch, der ses på, når man i USA tager stilling til, om der skal tages skrappere midler i brug for at bekæmpe smitten.

- Graden af spredningen påvirker, om der er behov for rejserestriktioner eller ej, siger Biden til CNN.

Den amerikanske præsident udelukker ikke, at der kan komme nye rejserestriktioner på et senere tidspunkt på grund af Omikron.

Der er dog allerede indført forbud mod, at rejse til USA fra otte afrikanske lande. Det er sket for at forsinke virussets spredning i landet.

Joe Biden gør det klart, at han mener, at der er grund til bekymring over Omikron, men der er ingen grund til panik.

Også Verdenssundhedsorganisationen (WHO) samt flere lande, herunder Danmark, har stemplet Omikron som "bekymrende". Endnu er det lidt, der vides om den nye variant, som har omkring 35 mutationer i spikeproteinet.

Cirka 15 af dem sidder i et område, hvor mutationerne tidligere har vist en nedsat følsomhed over for vacciner. Derudover er der nogle mutationer i et område, der potentielt kan øget virussets smitsomhed.

Henrik Ullum, der er direktør ved Statens Serum Institut (SSI), sagde søndag, at Omikron måske er den første variant, der kan konkurrere med Delta-varianten. Det er den, der dominerer i Danmark.

Omikron blev først rapporteret i Botswana den 11. november, og den er siden bekræftet i en lang række lande, herunder flere i det sydlige Afrika, i Danmark, Tyskland, Canada, Australien, Storbritannien, Portugal og Israel.

/ritzau/