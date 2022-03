USA ventes efter sigende at lukke sit luftrum for russiske fly

Det forlyder, at præsident Joe Biden snart vil meddele, at USA lukker sit luftrum for russiske fly.

Som følge af Ruslands invasion af Ukraine vil USA lukke sit luftrum for russiske fly inden for de næste 24 timer.

Det skriver avisen The Wall Street Journal natten til onsdag dansk tid.

Avisen citerer unavngivne personer med kendskab til sagen.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters planlægger den amerikanske præsident, Joe Biden, senere tirsdag amerikansk tid at meddele, at luftrummet lukker.

Biden holder onsdag klokken 03.00 dansk tid sin første State of the Union-tale som præsident.

Tidligere tirsdag oplyste luftfartsselskabet United Airlines, at det midlertidigt har suspenderet sine flyvninger over russisk luftrum. Dermed følger United Airlines i fodsporene af andre store amerikanske flyselskaber.

Det Hvide Hus har ifølge Reuters afvist at kommentere de seneste rapporter om en lukning af det amerikanske luftrum.

Ifølge Reuters har præsident Joe Bidens administration de seneste dage haft omfattende drøftelser med amerikanske flyselskaber.

Natten til onsdag dansk tid oplyser den amerikanske flyproducent Boeing, at den indstiller støtten til russiske luftfartsselskaber samt sine operationer i Moskva.

Det gælder blandt andet vedligehold og teknisk support.

- Vi har suspenderet alle større operationer i Moskva og midlertidigt lukket vores kontor i Kiev, siger en talsmand for Boeing ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hvis USA lukker sit luftrum for russiskejede fly, følger landet efter EU og Canada.

For at straffe Rusland yderligere lukker EU således sit luftrum for russiske fly.

Det meddelte EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, efter et møde søndag aften.

Meldingen kom, efter at langt de fleste af EU's medlemslande allerede havde oplyst, at de vil lukke luftrummet for russiske fly.

- Vi foreslår et forbud mod alle russisk ejede, russisk registrerede og russisk kontrollerede luftfartøjer. Disse luftfartøjer vil ikke længere lande, lette eller overflyve EU's territorium, sagde hun.

Det gælder alle russiske fly, også privatejede, påpegede von der Leyen.

Som reaktion på forbuddet meddelte de russiske luftfartsmyndigheder i en pressemeddelelse mandag, at Rusland har forbudt luftfartsselskaber fra 36 lande og områder - herunder Danmark, Storbritannien og Tyskland - at benytte russisk luftrum.

Det russiske forbud gælder fly fra Albanien, Anguilla, Belgien, Britiske Jomfruøer, Bulgarien, Canada, Cypern, Danmark (samt Grønland og Færøerne), Estland, Finland, Frankrig, Gibraltar, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Jersey, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

/ritzau/