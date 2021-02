USA ventes at tage ny vaccine i brug fra næste uge

Vaccine fra Johnson & Johnson mod covid-19 ventes godkendt og taget i brug i USA i løbet af få dage.

USA er tæt på at give nødgodkendelse til sin tredje vaccine mod covid-19, og tre til fire millioner doser ventes at kunne tages i brug i næste uge. Det oplyser præsident Joe Bidens regering.

Det bekræftes af FDA, den instans i USA der godkender ny medicin.

Det drejer sig om vaccinen fra selskabet Jonson Johnson.

Det er en vaccine, som også EU står på spring til at anvende, hvis den som forventet bliver godkendt af EU-Kommissionen i næste måned.

Vaccinerne fra Moderna og BioNTech/Pfizer er de to vacciner, som lige nu anvendes i USA. De skal opbevares i frysere for at kunne være virksomme.

Men det er ikke nødvendigt med vaccinen fra Johnson Johnson. Den kan opbevares i køleskab. Og den skal kun gives én gang i modsætning til de øvrige vacciner, der kræver to indsprøjtninger.

FDA udtalte onsdag, at Johnson Johnsons vacciner ser ud til at være både sikre og effektive i de forsøg, der er foretaget.

Medicinalselskabet har indgået en kontrakt om at levere 100 millioner doser til USA inden udgangen af juni. Jeff Zients, der er coronakoordinator i Det Hvide Hus, siger, man forsøger at få det til at ske tidligere.

Data har ifølge mediet BBC vist, at Johnson Johnsons vaccine er 85 procent effektiv til at forhindre alvorlig sygdom og 66 procent effektiv til at forhindre, at en person smittes med covid-19.

En ekspertkomité ventes at mødes fredag for at beslutte, om FDA bør godkende vaccinen.

Det Europæiske Medicinalagentur (EMA) vil ifølge planen midt i marts beslutte, om den nye vaccine skal godkendes i EU.

EU-Kommissionen har tidligere bestilt 400 millioner doser af vaccinen.

/ritzau/Reuters