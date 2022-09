USA: Vesten vil aldrig anerkende Ruslands krav i Ukraine

Hvis Rusland indlemmer dele af Ukraine efter en hastigt afholdt folkeafstemning i de seneste dage, kommer Vesten aldrig til at anerkende den annektering.

Det understreger USA's udenrigsminister, Antony Blinken.

- Vi og mange andre lande har allerede været krystalklare, siger han.

- Vi vil aldrig anerkende Ruslands annektering af ukrainsk territorium.

Tirsdag var femte og sidste dag af den folkeafstemning, som prorussiske myndigheder har holdt i fire regioner i det østlige Ukraine.

Med omkring 14 procent af stemmerne talt op viser de første officielle resultater, at et godt stykke over 90 procent af indbyggerne i de fire regioner har stemt for at blive en del af Rusland.

Fra fransk side giver man dog ikke meget for folkeafstemningen.

- Det er en maskerade. Det er ikke en ærlig afstemning, siger den franske udenrigsminister, Catherine Colonna.

- Der var ingen legitimitet og ingen værdi. Vi anerkender den ikke, og det vil udløse sanktioner fra Frankrig, Europa og andre dele af det internationale samfund.

Antony Blinken gentager den advarsel, som også præsident Joe Biden er kommet med, om at det vil få alvorlige konsekvenser for Rusland at forsøge at annektere dele af Ukraine.

- Det er vigtigt at huske på, hvad der foregår her, siger Blinken.

- Rusland invaderede Ukraine, indtog territorier og er i gang med en djævelsk plan på dele af det erobrede territorium, hvor det har flyttet den lokale befolkning ud.

Nogle bliver deporteret, mens andre "simpelthen forsvinder", siger Blinken.

- Så kører de russerne ind i busser, indsætter marionetregeringer, holder folkeafstemning og manipulerer udfaldet for så at kunne hævde, at territoriet tilhører Rusland, siger Blinken.

Fra ukrainsk side siger en nær rådgiver for præsident Volodymyr Zelenskyj, at ukrainerne vil fortsætte modoffensiven i den østlige del af landet for at generobre de regioner, russiske styrker har indtaget.

- Vi mener, at krigen først kan afsluttes, når vi har befriet vores territorium under de internationalt anerkendte grænser fra 1991, siger rådgiveren, Mykhailo Podoljak, til Reuters.

Han henviser til det år, hvor Ukraine erklærede sig uafhængigt af det daværende Sovjetunionen.

/ritzau/AFP