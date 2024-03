USA: Vi forsøger at finde ny dato for aflyst Israel-besøg

Israel er i dialog med USA om at fastsætte en ny dato for et besøg, som Israel oprindeligt aflyste.

Det siger en amerikansk embedsmand til nyhedsbureauet AFP.

Under besøget skulle en israelsk delegation have drøftet amerikanske bekymringer over en mulig landoffensiv i det sydlige Gaza.

Men Israel aflyste mødet, efter at USA mandag afstod fra at stemme ved en afstemning i FN's Sikkerhedsråd om en resolution, der kræver en øjeblikkelig våbenhvile i Gaza.

Nu arbejder de to lande så på at fastsætte en "passende dato", siger embedsmanden, der udtaler sig anonymt.

Resolutionen kræver en "øjeblikkelig våbenhvile" under den igangværende muslimske fastemåned, ramadanen. Det skal føre til en "varig" våbenhvile.

De faste medlemmer, som kan nedlægge veto, er USA, Rusland, Kina, Frankrig og Storbritannien.

Den amerikanske regering har tidligere i løbet af den næsten seks måneder lange krig været imod ordet "våbenhvile" og har ofte brugt sin mulighed for at nedlægge veto i Sikkerhedsrådet.

Men under fortsat stigende dødstal og frygt for hungersnød i Gaza er presset steget på både USA og landets allierede i Israel, og mandag afstod USA altså fra at stemme.

Efterfølgende berettede israelske medier, at landets premierminister, Benjamin Netanyahu, ikke ville sende en delegation til Washington D.C, da USA ikke havde nedlagt veto.

Fra amerikansk side lød det mandag, at Det Hvide Hus var perpleks og skuffet over, at besøget var blevet aflyst.

John Kirby, der er talsmand for Det Hvide Hus, sagde, at USA's afståelse fra at stemme ikke repræsenterer et skifte i landets politik.

- Vi har været konsekvente i vores støtte til en våbenhvile som en del af en aftale om gidsler, sagde Kirby.

Imens siger embedsmanden til AFP videre, at der har været "konstruktive drøftelser" mellem den israelske forsvarsminister, Yoav Gallant, og amerikanske embedsmænd.

En del af den resolution, der blev stemt igennem i Sikkerhedsrådet, indeholder også en opfordring til, at Hamas skal frigive de omkring 130 gidsler, der fortsat befinder sig i Gaza.

/ritzau/