USA vil dække coronabehandling til folk uden forsikring

Mindst 27 millioner amerikanere har ikke sundhedsforsikring. Men de skal have fri adgang til coronabehandling.

Millioner af amerikanere uden sundhedsforsikring vil blive dækket af regeringen, hvis de bliver ramt af sygdommen Covid-19.

Det melder den amerikanske præsident, Donald Trump, og sundhedsminister Alex Azar fredag på pressemødet i Det Hvide Hus.

- I dag kan jeg stolt meddele, at hospitaler og sundhedspersonale, der behandler uforsikrede coronapatienter, vil blive godtgjort at regeringen, siger Donald Trump.

Azar siger, at coronavirus-pakken, der blev vedtaget af Kongressen, inkluderer 100 milliarder dollar til sundhedsvæsenet, som "vil være pålagt ikke at fakturere uforsikrede for omkostningerne ved deres pleje." Beløbet svarer til mere end 690 milliarder kroner.

I stedet vil hospitaler og sundhedspersonale få refunderet beløbet gennem Medicare, et statsligt forsikringsprogram for ældre.

Azar tilføjer, at folk, der for nylig har mistet deres job og dermed deres forsikring, vil få en særlig tilgang til sundhedsvæsenet, der blev vedtaget af den tidligere præsident Barack Obama.

Præsident Donald Trump har brugt det meste af sin embedsperiode på at forsøge at annullere loven, hvor en stor del af den tidligere uforsikrede befolkning var i stand til at få en vis grad af dækning.

De seneste officielle tal viser, at 27,5 millioner amerikanerne er uden sundhedsforsikring.

Det nuværende antal er sandsynligvis langt højere, efter at ti millioner amerikanerne meldte sig ledige de seneste to uger.

I USA er mere end 7000 coronapatienter døde, mens over 273.000 smittetilfælde er registreret. Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.

/ritzau/AFP