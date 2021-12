USA vil diskutere Ruslands forslag til sikkerhed i Europa

USA advarer om meget voldsomme konsekvenser, hvis Rusland skulle finde på at angribe Ukraine.

USA vil gerne diskutere de forslag til at opretholde fred og sikkerhed i Europa, som Rusland har fremlagt.

Det siger den amerikanske regering fredag.

Men samtidig advarer USA om "meget omfattende konsekvenser" ved enhver form for russisk aggression over for Ukraine.

- Vi er rede til at diskutere forslagene. Men når det er sagt, er der ting i dette dokument, som russerne ved er uacceptabelt. Det siger en repræsentant for USA's regering

Artiklen fortsætter under annoncen

- Hvis der sker yderligere aggressioner over for Ukraine, vil det få meget, meget omfattende konsekvenser, advarer embedsmanden.

Der har de seneste mange uger været meldinger om, at 100.000 russiske soldater er mobiliseret på den anden side af Ukraines østgrænse.

EU vedtog torsdag en pakke af sanktioner. De skal ramme Rusland hårdt, hvis landet gentager den militære offensiv i 2014, hvor den ukrainske halvø Krim blev annekteret.

Samtidig hjalp Rusland prorussiske separatister med at besætte områder i det østlige Ukraine.

/ritzau/AFP