USA vil forkorte karantæneperiode for nære kontakter

Myndigheder i USA vil forkorte en to uger lang karantæne til ti eller syv dage for nære kontakter til smittet.

USA vil snart udstede nye retningslinjer, der reducerer antallet af dage, en person skal være i karantæne efter at have været i nær kontakt med en coronasmittet.

Det oplyser en talsmand for USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I øjeblikket anbefaler CDC en 14 dage lang karantæne, men den vil blive forkortet til ti eller syv dage efter en negativ test.

Med de kommende retningslinjer kan enkeltpersoner afslutte deres karantæne efter syv dage, hvis de bliver testet negative, eller ti dage uden at blive testet.

Beslutningen er blevet truffet på baggrund af en gennemgang af data gennem flere uger, oplyser CDC ifølge det amerikanske medie CNN.

En embedsmand siger, at USA's vicepræsident, Mike Pence, har skubbet på i flere måneder for at se nærmere på retningslinjerne.

Amerikanske sundhedseksperter understreger fortsat, at det er vigtigt at holde sig til de gældende retningslinjer for at afbøde smittespredningen med coronavirus.

USA er det land i verden, der har flest smittede og døde i absolutte tal. Siden pandemiens begyndelse er 13,7 millioner coronatilfælde blevet opdaget, og 270.000 dødsfald relaterer sig til virussygdommen.

/ritzau/