USA vil forsyne Ukraine med klyngebomber

USA's præsident, Joe Biden, har godkendt at sende klyngebomber til Ukraine efter "enstemmig" anbefaling fra rådgivere.

Det siger USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, fredag aften dansk tid.

Sullivan understreger, at det var en "svær" beslutning, som i sidste ende blev taget "i samråd med allierede, partnere og med kongresmedlemmer".

USA har længe tøvet med at opfylde Ukraines ønske om at få klyngebomber.

Artiklen fortsætter under annoncen

Spørgsmålet er omstridt, fordi klyngebomber skiller sig ad i luften og udløser adskillige eksplosiver over et bredt område. De kan forårsage store skader for civile.

De kan affyres via fly, artilleri og missiler.

Eksplosiverne er designet til at detonere, når de rammer jorden. Det betyder, at de kan forventes at dræbe eller alvorligt såre personerne i det berørte område.

Klyngebomber udsender normalt store mængder af metaldele, som kan slå alt ihjel på et større område.

På grund af risikoen for civilbefolkningen har over 120 lande forbudt brugen af den type våben. Men den aftale har hverken Ukraine, Rusland eller USA skrevet under på.

Tidligere fredag sagde Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, at det er op til de enkelte Nato-lande at beslutte, hvilke typer af ammunition de vil sende til Ukraine.

Han erkendte på et pressemøde, at Nato-landene er uenige, når det gælder spørgsmålet om klyngebomber til Ukraine.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Når det gælder klyngebomber, så er der forskelle mellem Nato-landene. For nogle allierede har skrevet under på, at de ikke vil bruge klyngebomber, mens andre ikke har, siger Jens Stoltenberg.

Ukrainerne har bedt om at få klyngebomber til brug i den igangværende offensiv mod russiske styrker.

Ukraines militær mener, at det vil gøre det lettere at bryde igennem de russiske forsvarslinjer.

Klyngebomberne står potentielt til at blive en del af en ny amerikansk våbenpakke til en værdi på 500 millioner dollar - omkring 3,4 milliarder kroner.

Det er allerede ifølge nyhedsbureauet Reuters vedtaget, at den skal indeholde ammunition til Himars-raketsystemer, Bradley-infanterikampkøretøjer samt Stryker-kampkøretøjer.

/ritzau/