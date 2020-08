USA vil genindføre Iran-sanktioner med omstridt mekanisme

Ny amerikansk udmelding om Iran-sanktioner ventes at skabe røre i FN's Sikkerhedsråd.

USA vil kræve alle FN-sanktioner mod Iran genindført.

Det melder præsident Donald Trump onsdag lokal tid ifølge nyhedsbureauet AP.

Trump siger, at USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, torsdag vil rejse til New York City og bede FN's Sikkerhedsråd om at gøre brug af den såkaldte "snapback"-mekanisme.

Den skal gøre det muligt at genindføre alle sanktioner mod Iran, hvis landet bryder atomaftalen fra 2015.

Men det er tvivlsomt, om USA kan gøre brug af mekanismen, da amerikanerne selv trak sig fra aftalen i 2018.

- I dag beder jeg udenrigsminister Mike Pompeo om at gøre FN's Sikkerhedsråd opmærksom på, at USA vil genindføre så godt som alle tidligere suspenderede FN-sanktioner mod Iran, siger Trump ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det er usikkert, hvordan de andre lande i Sikkerhedsrådet vil reagere på udmeldingen, som potentielt kan føre til splid.

/ritzau/