USA vil genoptage føderale henrettelser efter 17 år

Fire føderale henrettelser er planlagt til at finde sted i juli og august, oplyser USA's justitsministerium.

USA vil efter planen genoptage føderale henrettelser 13. juli.

Det sker efter en pause på 17 år, oplyser det amerikanske justitsministerium.

Siden 1988 er kun tre mennesker blevet henrettet af de føderale myndigheder, den seneste i 2003.

Men mellem 13. juli og 28. august skal fire føderale henrettelser finde sted ifølge justitsministeriet.

Allerede for et år siden annoncerede justitsminister William Barr, at de føderale henrettelser skulle genoptages.

Fem dømte drabsmænd var sat til at få dødelige indsprøjtninger i december 2019 og januar 2020.

Men i sidste øjeblik afviste USA's højesteret at ophæve stoppet for henrettelser.

Forklaringen lød, at "i lyset af, hvad der er på spil", burde en appeldomstol tage stilling til henrettelserne.

I april godkendte en appeldomstol i Washington brugen af stoffet pentobarbital til henrettelser.

Herefter bekendtgjorde Barr, at der skulle sættes nye henrettelsesdatoer for fire af de fem dømte.

- Det skylder vi ofrene for disse forfærdelige forbrydelser, sagde han i en meddelelse.

Kun en håndfuld delstater - hovedsageligt i det sydlige USA - henretter stadig dødsdømte. 22 blev henrettet i 2019.

/ritzau/AFP