USA vil genoptage samarbejde med Niger på visse betingelser

USA har planer om at genoptage sikkerheds- og udviklingssamarbejdet med Niger, hvis landet gør en indsats for at genoprette demokratiet.

Det siger en amerikansk diplomat onsdag efter et møde med Nigers militærledere, der tog magten i landet ved et kup i juli.

Molly Phee, der er USA's assisterende udenrigsminister for afrikanske anliggender, siger, at hun har mødt topministrene i Nigers militærregering, der også er kendt som CNSP.

Ved mødet opfordrede hun dog til at offentliggøre en tidsplan for en hurtig tilbagevenden til demokratisk styre.

- Under vores diskussioner bekræftede jeg USA's hensigt om at genoptage sikkerhed- og udviklingssamarbejde i faser, i takt med at CNSP også tager affære, siger Phee ved et pressemøde i Nigers hovedstad, Niamey.

Niger har været en vigtig allierede i USA's kamp mod islamiske oprørere, der har dræbt tusindvis af mennesker i Vestafrikas Sahel-region.

USA stoppede - i lighed med Frankrig og andre vestlige lande - støtte til Niger efter militærkuppet. USA lod dog militære styrker blive i landet, hvilken har gjort det muligt at fortsætte et samarbejde.

Nigers junta har smidt franske styrker på porten og afbrudt sikkerhedsaftaler med EU, siden den kom til magten.

Det har ført til bekymringer blandt vestlige lande over, om landet kunne blive et nyt sted, hvor Rusland kan yde indflydelse i regionen.

I et brev til Kongressen fra sidste uge sagde USA's præsident, Joe Biden, at der er omkring 648 amerikanske soldater udsendt i Niger. Tidligere i år var der 1100 amerikanske soldater i landet.

Over det seneste årti har USA trænet nigerske styrker i terrorbekæmpelse og drevet to militærbaser - heriblandt en, hvorfra der bliver udført dronemissioner mod Islamisk Stat og Al-Qaeda-relaterede grupper i regionen.

- Jeg har gjort det klart for CNSP, at vi vil være en god partner igen, men CNSP skal også være en god partner for USA, siger Phee.

Hun siger også, at hun har opfordret juntaen til at svare positivt tilbage på et tilbudt om forhandlinger på højt niveau med den vestafrikanske samarbejdsorganisation Ecowas.

Ecowas sagde søndag, at det vil lette sanktionerne mod Niger, hvis samtaler med juntaens ledere går godt.

Hun siger også, at USA håber at nå frem til en "tilfredsstillende løsning" i forhold til tidligere præsident Mohamed Bazoum og hans familier, der har været i husarrest siden kuppet.

/ritzau/Reuters