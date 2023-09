USA vil give en halv million venezuelanere arbejdstilladelse

USA vil midlertidigt skåne knap en halv million venezuelanere, der allerede opholder sig i landet, fra udvisning.

Samtidig skal de have lov til at komme i arbejde.

Det meddeler amerikanske myndigheder.

Venezuelanere, der er kommet til USA på eller før 31. juli i år, vil således være berettiget til en Temporary Protected Status (TPS) - en midlertidig opholdstilladelse - i en periode på 18 måneder.

I 2021 var der omkring 320.000 personer fra Venezuela i USA, der var egnet til en TPS.

Præsident Joe Biden, der genopstiller i 2024, har i sin tid som præsident stået over for et rekordhøjt antal ulovlige grænsepassager til landet.

Den udvikling er blandt andet drevet af, at der de seneste år har været en kraftig stigning i antallet af migranter, der flygter fra politisk og økonomisk uro i Venezuela.

Andre profiler fra Det Demokratiske Parti, herunder New York Citys borgmester Eric Adams, har i den forbindelse opfordret Biden til at give bredere adgang til arbejde for de nyankomne migranter.

Argumentet for dette er, at migranterne ellers risikerer at belaste ressourcerne lokalt og i de forskellige stater.

/ritzau/Reuters