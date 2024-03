USA vil have afstemning i Sikkerhedsrådet om Gaza-våbenhvile fredag

USA har indsendt et udkast til en resolution om våbenhvile i Gaza til FN's Sikkerhedsråd, så der kan stemmes om den fredag.

Det siger en talsmand for USA's FN-ambassadør torsdag.

En sådan resolution vil "utvetydigt støtte fortsatte diplomatiske bestræbelser på at opnå en våbenhvile i Gaza som led i en gidselaftale", siger talsmand Nate Evans.

I den seneste udgave af udkastet, som nyhedsbureauet Reuters har set, lyder det, at en "øjeblikkelig og varig våbenhvile" på omkring seks uger vil beskytte civile og give mulighed for, at der kan leveres nødhjælp.

Skal resolutionen vedtages, kræver det mindst ni stemmer for og intet veto fra USA, Frankrig, Storbritannien, Rusland eller Kina i Sikkerhedsrådet, som har 15 medlemmer.

USA har ønsket Sikkerhedsrådets støtte til, at en våbenhvile kædes sammen med, at de gidsler, som den militante palæstinensiske bevægelse Hamas har taget med til Gaza, frigives.

I løbet af den fem måneder lange krig i Gaza har USA nedlagt veto mod tre resolutioner. To af dem krævede en øjeblikkelig våbenhvile.

Imens fortsætter forhandlingerne om en våbenhvile.

Her bliver "kløfterne mindre" ifølge USA's udenrigsminister, Antony Blinken, som er på rundtur i Mellemøsten og torsdag befinder sig i Egyptens hovedstad, Kairo.

- Forhandlerne fortsætter med at arbejde, siger han.

- Der er stadig hårdt arbejde for at nå derhen. Men jeg tror fortsat, at det er muligt.

I en meddelelse fra det israelske premierministerkontor lyder det, at chefen for den israelske efterretningstjeneste Mossad, David Barnea, fredag mødes med mæglere i Qatar.

Ifølge sundhedsministeriet i Gaza er næsten 32.000 mennesker blevet dræbt under krigen.

Den blev indledt, efter at Hamas angreb Israel og dræbte omkring 1200 mennesker. Omkring 240 blev taget som gidsler. Israel tror, at 130 fortsat befinder sig i Gaza, heraf 33, der menes at være døde.

/ritzau/Reuters