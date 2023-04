USA vil have en coronalignende indsats mod fentanyl

Kampen mod fentanyl, en form for opioid, der har dræbt titusindvis af amerikanere, kræver en global strategi i stil med den, der blev anlagt under coronapandemien.

Det siger USA's ambassadør i Mexico, Ken Salazar, lørdag.

Meldingen fra ambassadøren kommer, et par dage efter at amerikanske og mexicanske embedsfolk har haft et møde i Washington D.C., hvor de skulle løse nogle uenigheder om, hvordan myndighederne bekæmper smugling af våben og stoffer.

- Verden er nødt til at forene sig. Det handler ikke bare om USA og Mexico.

- Regeringer i Europa ser, hvad der sker med fentanyl. Vi ved, at andre lande i Latinamerika nu også ser på det med større interesse, fordi det er en form for gift, siger Salazar.

Fentanyl er en syntetisk opioid, der kan være over 50 gange så stærk som heroin.

Opioidet er blevet en kilde til spændinger mellem regeringerne i Mexico og USA, fordi størstedelen af mængden af fentanyl, der kommer til USA, kommer fra Kina gennem mexicanske havne.

- For fem år siden var der ikke megen snak om fentanyl. Nu bliver der talt om det i hele verden, siger Salazar.

Fredag tiltalte det amerikanske justitsministerium 28 personer for smugling af fentanyl. Fire af de tiltalte er sønner af den mexicanske narkobaron Joaquin "El Chapo" Guzman.

Også kinesiske leverandører af kemiske komponenter til fentanyl er blevet tiltalt.

En af El Chapos sønner, Ovidio Guzman, blev anholdt 5. januar i Culiacan i det nordvestlige Mexico. Anholdelsen kostede 10 militærfolk og 19 mistænkte kriminelle livet.

USA bad i februar sidste år Mexico om at udlevere Ovidio Guzman.

USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) oplyser, at 107.735 amerikanere er døde af en overdosis mellem august 2021 og august 2022. To tredjedele af overdoserne er med syntetiske opioider - fortrinsvis fentanyl.

En håndfuld republikanske politikere har opfordret USA's præsident, Joe Biden, til at kategorisere mexicanske karteller som terrororganisationer.

En sådan kategorisering vil åbne for, at USA kan bekæmpe kartellerne med våben.

