USA vil have flere arabiske lande til at anerkende Israel

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, opfordrer fredag flere arabiske lande til at anerkende Israel.

Det gør han under et møde med Israel og de tre arabiske lande, der på denne tid sidste år anerkendte landet. Sudan fulgte få måneder efter.

- Vi vil opmuntre flere lande til at følge Emiraternes, Bahrains og Marokkos eksempel. Vi ønsker at udvide kredsen for fredeligt diplomati. Det siger Blinken under sit onlinemøde med ministrene fra de fire lande.

Da De Forenede Arabiske Emirater og Bahrain - og kort efter Marokko - normaliserede deres forhold til Israel i 2020, var det første gang i flere årtier, at et arabisk land har gjort det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det var USA's tidligere præsident, Donald Trump, der satte denne proces i gang med Abraham-Aftalen, som den blev kaldt.

Blinken gør det klart, at det er en linje, som præsident Joe Biden ønsker at fortsætte.

- Denne regering vil fortsat bygge videre den sidste regerings vellykkede anstrengelser på at bringe normaliseringer videre, siger han.

Trump blev beskyldt for med sin politik om gode forbindelser mellem Israel og arabiske lande at ignorere palæstinensernes situation på Vestbredden og i Gaza. De områder, som Israel har holdt besat siden 1967.

Repræsentanter for Det Palæstinensiske Selvstyre sagde dengang, at de følte sig forrådt af de arabiske lande, der anerkendte Israel. For de stillede ikke krav om at sætte gang i den fredsproces mellem israelere og palæstinensere, der er hensygnet over de seneste mange år.

Det har skubbet ambitionen om selvstændig palæstinensisk stat ud i en uvis fremtid.

Blinken påpegede, at normaliseringen mellem Israel og arabiske lande bør resultere i "håndgribelige forbedringer" for palæstinenserne. Og det bør føre frem mod det længe søgte mål om en fredsaftale mellem Israel og palæstinenserne i de besatte områder, sagde han.

/ritzau/Reuters