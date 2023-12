USA vil have Israel til at gøre alt for at beskytte civile

USA's forsvarsminister, Lloyd Austin, har advaret Israel om, at landet risikerer et strategisk nederlag, hvis det ikke gør mere for at beskytte civile palæstinensere i dets krig mod Hamas.

- Hvis Israel ikke gør alt, hvad det formår for at beskytte civile, så driver man mange palæstinensere i armene på fjenden, siger Austin, som i weekenden deltog i en forsvarskonference i Californien.

Det rapporter Politico.

Austin siger, at en taktisk sejr kan forvandles til et strategisk nederlag og henviser til de erfaringer, som USA og andre vestlige lande har gjort sig i Afghanistan og Irak.

I sine måske hidtil hårdeste udtalelser om Israels krigsførelse siger den amerikanske udenrigsminister, at kampe i byområder og tætbefolkede områder stiller strenge krav til demokratier, der forsøger at leve op til internationale love og normer i krig.

- Her er læren ikke, at man kan vinde i urban krigsførelse ved at beskytte civile. Læren er, at man kun kan vinde, hvis man beskytter civile, siger Austin.

USA understreger samtidig, at den afbrudte pause i kampene kun skyldes Hamas, som ikke opfyldte det, som bevægelsen havde lovet, og som var en forudsætning for en forlængelse af pausen i kampene - først og fremmest at frigive flere gidsler.

Austin kalder det "et moralsk ansvar og et strategisk imperativ" at beskytte civile.

Han gjorde det også klart, at USA fortsat er "Israel nærmeste ven i verden".

Den amerikanske vicepræsident, Kamala Harris, siger også, at for mange uskyldige palæstinensere er blevet dræbt i Gaza.

Under et besøg i Dubai lørdag sagde Harris, at "omfanget af lidelser for civilbefolkningen, og billederne og videoerne fra Gaza er dybt chokerende og ødelæggende".

Omkring 1,8 million mennesker - 80 procent af den samlede befolkning i Gaza - er flygtet fra deres hjem siden 7. oktober. Over 400.000 fordrevne er søgt til byen Rafah, mens op mod 300.000 andre har søgt tilflugt i byen Khan Younis ifølge tal fra FN.

/ritzau/Reuters