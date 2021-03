USA vil have seks anholdte journalister i Myanmar løsladt

En journalist fra nyhedsbureauet AP er blandt seks anholdte i Myanmar, der forsøgte at dække protester.

USA opfordrer Myanmars militær til at løslade seks journalister, der er blevet anholdt under protester mod et militærkup i landet.

Samtidig siger talsmand for det amerikanske udenrigsministerium Ned Price, at han er "rystet " over en episode onsdag, hvor sikkerhedsstyrker dræbte mindst 38 personer.

Under dækningen af demonstrationerne er flere journalister blevet anholdt.

Det gælder blandt andre Thein Zaw, en 32-årig journalist for det amerikanske nyhedsbureau Associated Press (AP).

Han er sammen med fem andre blevet sigtet for at have overtrådt en lov om offentlig orden ifølge hans advokat.

- Vi er dybt bekymrede over det stigende antal angreb og anholdelser af journalister, siger Price.

- Vi opfordrer militæret til med det samme at løslade journalisterne og stoppe med at true og chikanere medierne på uretmæssig vis for blot at gøre deres arbejde.

