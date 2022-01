USA vil holde alle involverede i kongresstorm til ansvar

I forbindelse med årsdag for stormen mod Kongressen gør USA's justitsminister status over retsligt efterspil.

Enhver, der var involveret i det dødelige stormløb mod Kongressen i USA, vil blive holdt til ansvar.

Sådan lyder meldingen fra den amerikanske justitsminister, Merrick Garland, aftenen før årsdagen for stormen.

I alt har justitsministeriet tiltalt mere end 725 mennesker for lovovertrædelser i forbindelse med optøjerne.

Lovovertrædelser spænder blandt andet over forstyrrelse af ordensmagten, sammensværgelser og angreb på politiet.

Af de 725 mennesker har 165 erklæret sig skyldig. Mindst 70 mennesker er blevet dømt.

Den hårdeste straf indtil videre blev givet kort inden jul. Her blev en mand idømt over fem års fængsel for vold mod politibetjente.

- Justitsministeriet er fortsat forpligtet til at holde alle gerningsmænd ansvarlige for det, der skete 6. januar 2021.

- Uanset om de var til stede på dagen, eller på anden vis var medansvarlige for angrebet mod vores demokrati, siger Garland i en tale onsdag aften lokal tid.

Torsdag er det nøjagtigt et år siden, at en stor gruppe af tilhængere af den daværende afgående præsident Donald Trump stormede Kongressen.

Det skete, imens at kongresmedlemmer var i gang med at godkende Joe Biden som USA's næste præsident.

Fire mennesker døde i forbindelse med urolighederne. Dagen efter døde en betjent af et hjertestop. Men det er uklart, om det havde direkte forbindelse til optøjerne.

De retssager, der er ført i kølvandet på stormen, har primært været rettet mod højreekstremistiske grupper, såsom Proud Boys.

Et demokratisk ledet udvalg fra Repræsentanternes Hus er sideløbende med politiets efterforskning ved at undersøge angrebet selv.

Det har blandt andet ført til, at Steve Bannon, Trumps tidligere chefstrateg i Det Hvide Hus, er blevet sigtet for at nægte at møde op til afhøringer og at fremlægge dokumenter, som udvalget har bedt ham om.

Den amerikanske justitsminister har også modtaget kritik fra nogle demokratiske politikere, der mener, at Garland ikke er gået hårdt nok til efterforskningen.

- Jeg synes, at Merrick Garland har været ekstremt svag, og jeg synes, der burde være mange flere af folkene bag angrebet, der burde være anholdt nu, siger Ruben Gallego, der er kongresmedlem for Demokraterne, til CNN.

Årsdagen vil blandt andet blive markeret i Kongressen med en aftenbøn og en paneldebat. Præsident Joe Biden ventes desuden at holde tale.

/ritzau/Reuters