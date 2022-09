FN-rapport bekræfter, at Kina begår folkedrab mod muslimsk mindretal, mener USA's udenrigsminister.

USA vil holde Kina ansvarlig for overgreb mod uighurer

En længe ventet FN-rapport om Kinas behandling af uighurerne bekræfter ifølge USA en mistanke om, at Kina er i færd med et "folkedrab" mod det muslimske mindretal i Xinjiang-provinsen.

Det siger USA's udenrigsminister, Antony Blinken, i en kommentar til rapporten, som han betegner som "vigtig".

- Denne rapport uddyber og bekræfter vores alvorlige bekymring over det igangværende folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden, som Kinas regeringsmyndigheder begår mod uighurerne, udtaler Blinken.

- Vi vil fortsat holde Kina ansvarlig og opfordrer Kina til at løslade dem, der er tilbageholdt på ulovlig vis og gør rede for de forsvundne.

Udenrigsministeren opfordrer også til, at "uafhængige efterforskere får fuld og uhindret adgang til Xinjiang, Tibet og hele Kina".

Den rapport, som FN offentliggjorde sent onsdag aften dansk tid, slår fast, at beskyldninger om tortur er troværdige, og at der sker mulige forbrydelser mod menneskeheden i den kinesiske provins Xinjiang.

Rapporten beskriver en lang række af overgreb på uighur-muslimer og andre etniske minoriteter i Xinjiang.

Det omfatter blandt andet vilkårlige anholdelser, troværdige anklager om tortur, seksuelle overgreb i centre for tilbageholdelser og tvungne steriliseringer og aborter.

Dertil kommer også undertrykkelse af religionsfrihed og tvangsarbejde.

Der har i årevis været internationalt fokus på forholdene for uighurer i Xinjiang.

Det er af menneskerettighedsgrupper og uighurer, som er flygtet fra Kina, flere gange blevet beskrevet, at hundredtusindvis af uighurer og andre minoriteter er blevet tvunget i såkaldte genopdragelseslejre. Her lever de under elendige forhold.

Ifølge Kina er lejrene til for at forhindre ekstremistisk vold.

USA har også tidligere anklaget Kina for at begå folkedrab mod uighurerne.

Den 48 sider lange rapport fra FN nævner dog ikke folkedrab.

/ritzau/