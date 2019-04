USA vil i juni fremlægge plan for fred i Mellemøsten

Den amerikanske præsidents svigersøn siger, at når regering er på plads i Israel, fremlægger han fredsplan.

Præsident Donald Trumps svigersøn og seniorrådgiver, Jared Kushner, vil præsentere USA's plan for fred i Mellemøsten, når den muslimske fastemåned er overstået i slutningen af juni.

Det oplyser han på en konference hos Time Magazine, skriver Reuters.

Kushner er rådgiver for Trump i spørgsmål om Mellemøsten.

Han fortæller, at han sidst på året 2018 år havde håbet på at fremlægge en fredsplan. Men så udskrev den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, valg. Der er stadig ikke dannet en regering i Jerusalem.

- Når det er sket, så vil vi formentlig være midt i ramadanen. Så vi vil vente indtil efter ramadanen, hvor vil vi fremlægge vores plan, siger han.

Der er dog betydelig skepsis i det internationale samfund og navnlig blandt palæstinensere.

Det Palæstinensiske Selvstyre har afbrudt forbindelserne til USA, efter at Trump sidste år anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad.

Trump har samtidig ikke gjort indsigelser over for Netanyahu, som under valgkampen lovede, at Israel vil annektere de jødiske bosættelser på den besatte Vestbred.

Fredsprocessen var nærmest gået i stå, da Trump blev præsident i 2017. Han lovede at genoplive fredsprocessen ved at fremsætte sin egen plan.

Men han lod samtidig forstå, at han ikke deler tidligere amerikanske regeringers idé om en tostatsløsning.

