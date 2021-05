USA vil ikke genindtræde i nedrustningsaftale

Forsvarsministerium fortæller Rusland inden møde mellem Biden og Putin, at USA ikke genindtræder i Open Skies.

USA har meddelt Rusland, at det ikke genindtræder i nedrustningsaftalen, der kendes som Open Skies, rapporterer nyhedsbureauet AP.

Den snart 30 år gamle traktat har sikret, at Rusland, USA og lande i Europa har kunnet foretage overflyvninger af hinandens lande for at kunne verificere militære installationer og sikre gensidig forståelse.

Det er viceforsvarsminister Wendy Sherman, som har orienteret den russiske regering om, at USA ikke agter at genindtræde i den aftale, som tidligere præsident Donald Trump trak sit land ud af sidste år.

Beslutningen om ikke at vende tilbage kommer kun få uger før, at præsident Joe Biden mødes med Ruslands præsident, Vladimir Putin, i Geneve i Schweiz.

/ritzau/