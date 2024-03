USA vil indføre visumrestriktioner for hongkongske embedsmænd

USA vil indføre visumrestriktioner over for flere hongkongske embedsmænd, efter Hongkongs regering har vedtaget en ny national sikkerhedslov, som USA mener kan skade friheden og de demokratiske rettigheder i Hongkong.

Det siger USA's udenrigsminister, Antony Blinken, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Loven, der hedder artikel 23, trådte i kraft den 23. marts. Den giver blandt andet mulighed for at straffe forræderi og oprør med op til livstid.

Ifølge Antony Blinken har Kina i stigende grad strammet grebet om Hongkong og om den såkaldt særlige administrative regions demokratiske institutioner, rettigheder og friheder.

Artikel 23 er af kritikere blevet beskyldt for at skulle lukker huller, som ikke er dækket af en omstridt sikkerhedslov indført af Kina i 2020.

- Som svar meddeler udenrigsministeriet, at det tager skridt mod at indføre nye visumrestriktioner over for flere hongkongske embedsmænd med ansvar for at intensivere den hårde kurs mod rettigheder og friheder, siger Blinken i en udtalelse.

/ritzau/