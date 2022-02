USA vil komme Kina i forkøbet med ny ambassade i Stillehavet

Ifølge embedsmænd i USA har Kina taget yderligere skridt mod at få indflydelse i en række lande i Stillehavet.

USA planlægger at åbne en ambassade på Salomonøerne. Det sker som en del af planerne om at øge indflydelsen i stillehavsområdet på bekostning af Kina.

Det fremgår af et notat fra udenrigsministeriet i Washington til Kongressen.

I dokumentet argumenterer USA for, at hensigten med ambassaden er at øge USA's tilstedeværelse, inden Kina strammer grebet om ønationen.

Udenrigsminister Antony Blinken er i øjeblikket på rundrejse i Stillehavet, hvor han skal mødes med repræsentanter fra Japan, Sydkorea, Australien, Fiji og flere andre lande.

Han ventes at offentliggøre beslutningen om en ny ambassade lørdag.

USA havde en ambassade på Salomonøerne indtil 1993, men den lukkede ned. Siden har USA kun haft et konsulat i østaten samt en ambassade i Papua Ny Guineas hovedstad, Port Moresby.

Kina sagde i december, at landet ville sende politistyrker til Salomonøerne, der var hårdt plaget af voldsomme protester. På det tidspunkt var udenlandske fredsbevarende styrker begyndt at forlade Salomonøerne, da situationen var løbet løbsk.

Tilbuddet blev senere accepteret af Salomonøernes regering.

Optøjerne i stillehavsnationen brød ud i november, da demonstranter forsøgte at storme parlamentet og derefter gik amok og antændte brande i store dele af hovedstadens kinesiske bydel.

Protesterne blev udløst af modstand mod Salomonøernes mangeårige premierminister, Manasseh Sogavare, og den fattigdom, arbejdsløshed og rivalisering mellem øerne, der er opstået under hans ledelse.

Noget, der også lå bag uroen, var Sogavares bestræbelser på at knytte tættere bånd med Kina, efter at Salomonøernes forbindelse til Taiwan blev ophævet brat i 2019.

