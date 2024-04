USA vil omklassificere cannabis til mindre farligt stof

Joe Bidens regering i USA vil omklassificere cannabis til et mindre farligt stof, og dermed en mindre alvorlig lovovertrædelse.

Det siger en unavngiven kilde tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Justitsministeriet forventes at sende forslaget til Det Hvide Hus tirsdag lokal tid.

Det sker, efter at Joe Biden i 2022 blev den første amerikanske præsident til at iværksætte en vurdering af klassificeringen af cannabis på føderalt niveau.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sagen betragtes som noget, der potentielt kan skaffe Joe Biden mange stemmer ved det amerikanske præsidentvalg, som finder sted i november.

Særligt blandt yngre vælgere, som Biden har svært ved at nå.

Cannabis har siden 1970 været klassificeret som et såkaldt "schedule I"-stof sammen med heroin, ecstasy og lsd.

Det betyder, at stofferne ikke anses for at have medicinske egenskaber, og at det udgør et stort potentiale for misbrug.

Med den nye omklassificering vil cannabis blive nedklassificeret til "schedule III" sammen med for eksempel ketamin og smertestillende med kodein med moderat til lav sandsynlighed for at udvikle misbrug. Det siger den unavngivne kilde til AFP.

/ritzau/AFP