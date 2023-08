USA vil opfordre alle til at få boosterstik mod corona

Den amerikanske regering har i sinde at opfordre alle til at få et boosterstik mod coronavirus for at forhindre en ny bølge af infektioner.

Det fortæller en repræsentant for Det Hvide Hus søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi kommer til at opfordre alle amerikanere til at få boosterstik oveni vacciner mod influenza og RS-virus, siger den unavngivne repræsentant.

Yderligere lyder det dog, at selv om Det amerikanske Center for Sygdomskontrol (CDC) i øjeblikket ser en stigning i antallet af infektioner og hospitalsindlæggelser på grund af coronavirus, er det overordnede smitteniveau lavt.

Torsdag lød det ifølge Reuters fra medicinalvirksomheden Moderna, at dens opdaterede coronavaccine er effektiv mod de nye undervarianter Eris og Fornax.

Som det også er tilfældet med vaccineproducenterne Novavax, Pfizer og BioNTech har Moderna en vaccine klar mod omikron-undervarianten XBB.

Virksomhederne forventer at have vaccinerne klar i de kommende uger, såfremt de bliver godkendt af myndighederne i USA og Europa.

For nylig opdagede Statens Serum Institut (SSI) endnu et tilfælde af en ny undervariant af omikron i Danmark.

Den nye variant har fået navnet BA.2.86.

Varianten blev fundet i sidste uge, og der var da fundet tre tilfælde. Derudover har der også været enkeltstående tilfælde i Israel, USA og Storbritannien.

SSI er i gang med selv at dyrke varianten. Herefter skal det undersøges, hvordan antistoffer fra coronavaccinerne virker i forhold til den.

Torsdag klassificerede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) varianten som værende en "variant under overvågning".

Ifølge WHO blev det første tilfælde af den nye variant registreret 24. juli.

SSI skriver desuden, at der er stor international opmærksomhed på fundene af den nye undervariant.

